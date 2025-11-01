Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şoförlükten La Liga’ya
2018 yılına kadar belediyede otobüs sürüp kalan zamanında teknik direktörlük yapan Manolo Gonzalez, İspanya’da Espanyol ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor

Espanyol, La Liga'da peri masalı yaşıyor. Katalan temsilcisi, devasa bütçelere karşın mütevazı kadrosuyla büyüklere kafa tutuyor. İşte bu performansın arkasındaki teknik direktör Manolo Gonzalez'in filmlere konu olacak öyküsü… Barselona'da otobüs şoförlüğü yaparken bir yandan da teknik direktörlük görevini sürdüren Gonzalez, 2018 yılına kadar otobüs şirketinden izin istemeden iki görevi birlikte yürüttü. 2020'de Segunda B'de olan Badalona, Getafe'yi kupadan eledi. 4. Lig'deki Deportiva'yı arka arkaya play-offlara taşıdı. Temmuz 2023'te, aynı seviyedeki Espanyol B'ye düşük bir maaşla katıldı. Luis García ve Miguel Ramis'in ayrılmasıyla 2023- 24'te ikinci ligdeki Espanyol'un başına geçti. 12 maçta kaybetmedi, play-offlar yoluyla La Liga'ya yükseldi. 'Ligi bilmiyor' eleştirilerine rağmen Espanyol sportif direktörü, başkalarının görmediğini gördü ve arkasında durdu. Manolo, bu sezon ise La Liga'da 10 haftada topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan Espanyol ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor.

