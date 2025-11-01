Şoförlükten La Liga’ya

Espanyol, La Liga'da peri masalı yaşıyor. Katalan temsilcisi, devasa bütçelere karşın mütevazı kadrosuyla büyüklere kafa tutuyor.Barselona'da otobüs şoförlüğü yaparken bir yandan da teknik direktörlük görevini sürdüren Gonzalez, 2018 yılına kadar otobüs şirketinden izin istemeden iki görevi birlikte yürüttü.4. Lig'deki Deportiva'yı arka arkaya play-offlara taşıdı. Temmuz 2023'te, aynı seviyedeki Espanyol B'ye düşük bir maaşla katıldı.12 maçta kaybetmedi, play-offlar yoluyla La Liga'ya yükseldi. 'Ligi bilmiyor' eleştirilerine rağmen Espanyol sportif direktörü, başkalarının görmediğini gördü ve arkasında durdu. Manolo, bu sezon ise La Liga'da 10 haftada topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan Espanyol ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor.