Domenico Tedesco: Göstermiş olduğumuz mantaliteden memnunum

Giriş Tarihi: 2.11.2025 22:42 Son Güncelleme: 2.11.2025 22:43

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşamanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmayı değerlendirdi.

"RAKİP 7 KİŞİ BİLE OLSA..."

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum."

"Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

"HER GOL AYRICA DEĞERLİYDİ"

"Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."

