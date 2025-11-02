Jhon Duran: Hoca kim iyiyse onu oynatacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Jhon Duran, maç sonunda konuştu.

"HOCA KİM İYİYSE ONU OYNATACAK"

"Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." diye konuştu.