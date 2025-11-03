Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor 13 maç sonra kazandı
Kayserispor 13 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor geçen sezon evinde kazandığı Antalyaspor maçının ardından dün Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 4 ay sonra ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle 13 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini 11'inci haftada kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek aldı. Geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise, geçen sezon 12 Mayıs'ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 7 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

144 GÜN SONRA GALİP GELDİ

Süper Lig'in 11'inci haftasında seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden İç Anadolu ekibi, hem ligdeki ilk galibiyetini alırken hem de 13 maç sonra kazandı. En son geçen sezon yine kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek galip gelen sarı-kırmızılı takım aradan geçen 144 günün ardından ilk galibiyetini alarak hasrete son verdi.

