Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, 3 puanı 3 golle aldı!

1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Kayode ile 69 ve 83. dakikalarda Mame Faye attı. Çorum FK'nin tek sayısı ise 31.dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor 24 puana yükselirken, Çorum FK, 22 puanda kaldı.



Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kaçar (Dk. 88 Jack), Mikail Okyar, Faye (Dk. 89 Enes Alıç), Kanga (Dk. 76 Recep Niyaz), Amilton (Dk. 82 Berat Luş), Kayode (Dk. 82 Catakovic)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Eren Karadağ), Aleksic (Dk. 88 Semih Akyıldız), Samudio (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 69 ve Dk. 83 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 31 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Nzaba (Esenler Erokspor), Dk. 17 Attamah, Dk. 44 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)