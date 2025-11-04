Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı. Mikel Arteta'nın öğrencileri 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İngiliz ekibinde 2. yarıda İspanyol futbolcu Mikel Merino sahneye çıktı. Merino, 46 ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arsenal, Devler Ligi'nde 4. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

GOL YEMEME SERİSİ SÜRDÜ

İngiltere Premier Lig'de son maçlarda kalesini gole kapatan David Raya, Şampiyonlar Ligi'nde de kaleyi koruduğu 4 müsabakada gol yemedi.

Öte yandan Arsenal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Lig kupasında oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı ve 9'unda gol yemedi.