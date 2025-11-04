Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta olağanüstü toplantı kararı! Serdal Adalı yönetimi çağırdı
Giriş Tarihi: 4.11.2025 12:31 Son Güncelleme: 4.11.2025 12:32

Beşiktaş’ta son olarak iç sahada alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından moraller bozuldu. Başkan Serdal Adalı ise acil koduyla tüm yönetimi toplama kararı aldı. İşte detaylar...

2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişata bir türlü çare bulamayan teknik ekip ve yönetim, dikkat çeken bir karar aldı. 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunu topluyor.

KRİTİK TOPLANTI

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi üst üste alınan kötü sonuçları değerlendirmek adına 4 Kasım (bugün) saat 18.00'da toplanacak. Toplantıdan çıkacak neticeye göre sezonun geri kalanını şekillendirecek kararın alınacağı bu toplantının çok şeye gebe olduğu belirtildi.

