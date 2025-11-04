Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 isimden kötü haber...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 isimden kötü haber...

Beşiktaş'ta son yapılan antrenmana sakatlık nedeniyle 4 ismin katılmadığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada 4 ismin sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadığı açıklandı.

Beşiktaş'ın resmi hesabından yaptığı açıklama da şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

