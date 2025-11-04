Gracias başkan Saran! *TEŞEKKÜRLER

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yeniden doğuşunun ardında güçlü bir hikâye var. Başkan Sadettin Saran'ın İspanyolca dokunuşları, eskiden verilen sözlerin şimdi tutulması ve ailesine uzanan sıcak jest, Kolombiyalı futbolcunun kalbine yeniden sarı-lacivert umudu işledi. Fenerbahçe'ye transferi eski yönetim döneminde gerçekleşen Jhon Duran'a, o dönem bazı özel sözler verilmişti. Ancak seçim süreci nedeniyle bu vaatler yerine getirilememişti. Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi, göreve gelir gelmez bu sözleri tuttu. Oyuncunun ev ve yaşam düzeniyle ilgili sorunları çözüldü, Duran psikolojik olarak rahatladı. İspanyolca bilen Başkan Saran, bu süreçte Duran ile bire bir görüşmeler yaptı. Samimi ve doğal konuşmalarla futbolcunun güvenini kazanan Saran, Kolombiyalı yıldızın takımdan kopmasının önüne geçti ve aidiyet duygusunu yeniden oluşturdu. Duran da bu süreçten dolayı sık sık "Gracias (Teşekkürler) başkan" diyor.

MASRAFLAR YÖNETİMDEN

Yönetim, Duran'ın moralini tamamen yerine getirmek için önemli bir jest yaptı. Oyuncunun ailesi İstanbul'a getirildi ve tüm masraflar kulüp tarafından karşılandı. Bu adım, Jhon Duran üzerinde büyük bir etki yarattı. 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ailesiyle bir araya geldikten sonra daha motive hale büründü.