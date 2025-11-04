Helallik istedi!

F.Bahçe derbisinde takımı 2-0 öndeyken Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Orkun Kökçü büyük üzüntü içinde. Birinci kaptanlığa getirilen milli futbolcunun, kendisini yenilgiden sorumlu tuttuğu öğrenildi. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı soyunma odasına inerken, Orkun'un helallik istediği ve "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği bildirildi. Ayrıca 24 yaşındaki orta sahanın, gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden helallik istediği aktarıldı.



273 MAÇTA 1 15 MAÇTA 2

Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde Orkun, toplam 273 müsabakada sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta 15 karşılaşmada 2 defa kızardı ve ligin en fazla kırmızı kart gören futbolcusu oldu.