İtalyan işi!

Sezon başında kendi kurmadığı takımın başına geçen ve oynattığı futbolla eleştirilere maruz kalan Domenico Tedesco kulaklarını tıkadı, cevabı sahada verdi. Trabzonspor'dan sonra ikinci büyük maçında da Beşiktaş engelini kayıpsız geçerek son 7 karşılaşmada 6 galibiyetle 2 ayda F.Bahçe'yi şahlandırdı. İşte detaylar...

1 GENİŞ kadrosunun meyvesini yedek kulübesinden aldı. Kenardan oyuna giren futbolcular, 4 gol kaydederken 2 asist gerçekleştirdi. Bu karne, Tedesco'yu en iyi isimler arasına soktu. Son Beşiktaş sınavı da sonradan giren Duran'ın golüyle kazanıldı.

2 LİGDE 18 puan toplayan Tedesco, ilk 8 maçlar itibarıyla kulüp kariyerinin en iyi performansına F.Bahçe'de imza attı. Bundan önceki en yüksek puanı Alman 3. Lig ekibi Erzgebirge Aue'de (17) elde etmişti.

3 İTALYAN hoca, 8 temel istatistikte ligde lider oldu. Maç başı gol (1.9), topa sahip olma (%61), isabetli pas (438), şut (18.3), isabetli şut (7.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.5) ve önde top kazanmada (11.1) fark oldu...

4 MOURINHO'NUN gözden düşürdüğü İsmail Yüksek, Tedesco ile yeniden doğdu. Gücü ve savaşcı özelliğiyle öne çıkan 26 yaşındaki oyuncu, ligin en fazla ikili mücadele kazanan (63) orta sahası oldu.

5 TEDESCO, ilk 5 hafta sadece 1 gol atıp, taraftarın hedefi haline gelen ve morali bozulan Talisca'dan vazgeçmedi, son 5 maçta ağları 4 kez havalandırmayı başardı.

6 KADRO istikrarını sağladı. Zorunlu olmadıkça savunmada Skriniar-Oosterwolde'yi bozmazken orta sahada da Alvarezİsmail- Asensio üçlüsünden vazgeçmedi. Kanatlarda Nene- Kerem şeklinde devam etti.

7 YENİ transferler, ligde ve Avrupa'da atılan 31 golün 13'ünü kaydederek %42'sinde başrol oynadı. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu 3'er golle başı çekti.

ZORUNLU İSTİRAHAT

SON haftaların çıkıştaki ismi İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde de attığı golle takımına yeni bir enerji katarken sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Gelecek hafta ligde oynanacak Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak olan 26 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde ise sahada olacak. Tedesco, oyuncusu ile yaptığı görüşmede V.Plzen ile oynanacak maçta ona şans vereceğini ve elinden geleni fazlasıyla yapmasını istedi. Tedesco ayrıca İsmail'e "Seni ligde zorunlu dinlenmeye çıkaracağız. Bunu iyi değerlendir" diyerek de espri yaptı.



DOLMABAHÇE'DE HASRETİ BİTİRDİ

3-2'LİK galibiyetle Dolmabahçe'den zaferle dönen sarı-lacivertli takımda Domenico Tedesco, yıllar sonra 3 puan keyfi yaşayan yabancı hoca oldu. İtalyan çalıştırıcı, Mayıs 2009'da Luis Aragones sonrası Kartal'ı deplasmanda deviren ilk yabancı teknik adam ünvanını aldı.



30 YILLIK YENİLMEZLİK

TEDESCO, 8 maçlık lig performansı ile de F.Bahçe tarihinin Brezilyalı efsaneleri arasında yer alan Carlos Alberto Pereira'yı yakaladı. Parreira, 1995-96 sezonunda ilk 8 maçında yenilgi yüzü görmezken Tedesco da 30 sezon sonra çıktığı ilk 8 lig maçında yenilmeyen ilk yabancı hoca oldu.