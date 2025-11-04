Jhon Duran: "En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Jhon Duran sakatlık sürecine de değindi.

Duran, "Öncelikle uzun bir süreçti benim için ki en iyi şekilde de geri dönebilmek için çok iyi çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ve oynamak ister. Ama benim için bu süreç uzun oldu. Uzun olduğu kadar da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Ben insanların kötü yorumlar yapmasına ve var olandan daha kötüymüş gibi gösterilmeme alışkınım.

Ama ben her zaman bu tarz şeylerden uzak durdum, hiçbir zaman cevap vermedim. Sakinliğimi korudum ve çalışmalarıma güvendim. Tanrı'nın yapmış olduğu plana da her zaman güvendim. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda olmadı." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN HEP YANIMDAYDI"

Sakatlık sürecinde Başkan Sadettin Saran'ın kendisine olan desteğini de değerlendiren golcü oyuncu, "Tüm süreç boyunca kendisi yanımda oldu, yardımcı oldu. Her zaman benimle konuştu, eşlik etti. Başkan hep yanımdaydı. Aynı zamanda Devin Bey'in de bu süreçteki desteği çok önemliydi. Tabii ki onlar her zaman oyuncuların yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benimle de bu süreç boyunca sürekli konuştular. Bu süreci en kısa sürede atlatmam için yardımcı oldular." dedi.

"GALİBİYET GOLÜNÜ ATMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Beşiktaş maçında galibiyeti getiren golü ve yaptığı gol sevinciyle ilgili Jhon Duran şunları söyledi: "Güzel bir gol oldu benim adıma. Özellikle böylesine önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışavurumuydu. Uzun bir süre sonra geri dönüp böylesine önemli bir maçta gol atmanın, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışavurumuydu."

"TEK ODAĞIMIZ OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇ"

Sezonun kalanıyla ilgiliyse golcü oyuncu, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra da bize neler getireceğini göreceğiz. Biz sadece oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlara seslenen Jhon Duran, "Bizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etsinler. Onlar nereye gidersek gidelim stadyumu doldurup bizi destekliyorlar. Biz de onları mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve her şeyimizi veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.