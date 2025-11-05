‘Casus’ iddiasına çifte yalanlama!

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz gün oynanan Eyüpspor maçının ardından "Maalesef Başakşehir ve Eyüpspor maçlarından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Başakşehir maçında Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış" diye konuşmuştu. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise yaptığı paylaşımda, "dedi. Eyüpspor Kulübü de Erol Bulut'un iddialarını yalanladı. Yapılan duyuruda, "Söz konusu Antalyaspor karşılaşması öncesinde, rakip takımın gizli veya kulüp içi bilgilerine yönelikBu tür bir iddiayı kabul etmemiz, kulübümüzün etik duruşuyla bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.