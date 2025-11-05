Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kararı! Çekya’ya gidiyor

Fenerbahçe kafilesi yola çıkma hazırlığındayken teknik ekip sürpriz bir karar aldı. Bu karar neticesinde Mert Hakan Yandaş da kadroda olmasa bile takımla beraber Plzen deplasmanına gidecek.

TEDESCO BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe bugünkü antrenmandan sonra Viktoria Plzen maçı için uçakla hareket edecek. Çekya'ya vardıktan sonra teknik direktör Domeneco Tedesco ve Jayden Oosterwolde, maçın oynanacağı Doosan Arena'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.

MERT HAKAN YANDAŞ KAFİLEDE YER ALABİLİR

Fenerbahçe'de Viktoria Plzen maçı öncesi, kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahvecinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi esame listesinde isimleri yer almayan Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan kadroda yer almayacak. Bir diğer ismi esame listesinde olmayan Mert Hakan Yandaş ise takıma kaptanlık yapacak olması nedeniyle takımla beraber Çekya'ya gidebilir. (Fanatik)