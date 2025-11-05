Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kararı! Çekya’ya gidiyor
Giriş Tarihi: 5.11.2025 14:44

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş kararı! Çekya’ya gidiyor

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Viktoria Plzen maçı için hazırlıklar tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi kadro bildirimi listesinde ismi bulunmayan Mert Hakan Yandaş, teknik ekibin kararıyla takımla beraber Çekya’ya gidecek.

Fenerbahçe kafilesi yola çıkma hazırlığındayken teknik ekip sürpriz bir karar aldı. Bu karar neticesinde Mert Hakan Yandaş da kadroda olmasa bile takımla beraber Plzen deplasmanına gidecek.

TEDESCO BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Fenerbahçe bugünkü antrenmandan sonra Viktoria Plzen maçı için uçakla hareket edecek. Çekya'ya vardıktan sonra teknik direktör Domeneco Tedesco ve Jayden Oosterwolde, maçın oynanacağı Doosan Arena'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.

MERT HAKAN YANDAŞ KAFİLEDE YER ALABİLİR

Fenerbahçe'de Viktoria Plzen maçı öncesi, kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahvecinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi esame listesinde isimleri yer almayan Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan kadroda yer almayacak. Bir diğer ismi esame listesinde olmayan Mert Hakan Yandaş ise takıma kaptanlık yapacak olması nedeniyle takımla beraber Çekya'ya gidebilir. (Fanatik)

