Beşiktaş 3 futbolcusundan yoksun çalıştı

Giriş Tarihi: 6.11.2025 14:15

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
