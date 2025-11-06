Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı! İşte Trabzonspor'un rakibi
Giriş Tarihi: 6.11.2025 15:01 Son Güncelleme: 6.11.2025 15:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi A Spor’dan canlı yayınlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yapıldı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlandı.

Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Trabzonspor - Vanspor FK

Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa Futbol

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

Çorum FK - Alanyaspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraş - Erzurumspor

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

