Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı! İşte Trabzonspor’un rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yapıldı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlandı.
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katıldı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Trabzonspor - Vanspor FK
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa Futbol
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraş - Erzurumspor
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük