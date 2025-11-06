Jhon Duran havaya girdi

3
-2 kazanılan Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Jhon Duran, sakatlığın olumsuz etkilerini de üzerinden attı.
Takıma verdiği katkı ve gördüğü ilgiyle havaya giren Kolombiyalı golcü, artık 11'e dönmek istediğini hocası Tedesco'ya iletmişti. Ancak İtalyan teknik adam, 58 gün takımdan ayrı kalan futbolcusuna birden yüklenmek istemiyor.
Duran, Viktoria Plzen deplasmanında 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor. Tedesco ise forvette En-Nesyri veya Talisca'ya görev verip Duran'ı yedek kulübesinde alternatif güç olarak değerlendirmeyi planlıyor.
Ancak sağlık heyetinden "Sıkıntı yok, yüzde yüz hazır" yanıtı gelirse maç saatinde Tedesco'nun kararında değişiklik yaşanabilir.