Giriş Tarihi: 6.11.2025 22:40

Samsunspor tribünlerinden Filistin'e destek!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Hamrun Spartans'ı konuk eden Samsunspor'da tribünlerde maç öncesi Filistin'e destek pankartları açıldı.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

"NEHİRDEN DENİZE KADAR FİLİSTİN ÖZGÜR KALACAK"

Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı. Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.

