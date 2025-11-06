Süper Lig’de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol