Giriş Tarihi: 6.11.2025 10:07 Son Güncelleme: 6.11.2025 10:08

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 KASIM CUMARTESİ:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 KASIM PAZAR:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılacak
