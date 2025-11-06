Tedesco: Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık

"O POZİSYONU HAKEME SORMAK DAHA DOĞRU OLUR"

Son dakikadaki penaltı pozisyonu içinse İtalyan teknik adam, "Hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.



"OYUNA SONRADAN GİREN OYUNCULARIN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUMUM"

Kadrodaki değişiklikler ve takımın genel performansıyla ilgili de Domenico Tedesco, "Memnunum. Özellikle de oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnunum. Oyuna kalite kattılar. Bazen bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Son maça baktığımızda 7-8 oyuncu aynıydı. Sadece Oğuz'u ve Szymanski'yi değiştirdik. Geniş kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Zaman zaman taze oyuncuları sahaya sürmemiz gerekiyor. Bu tarz zor maçlarda ve sık maç oynadığımız dönemlere buna ihtiyacımız oluyor. Bugün özelinde TSİ 23.00'te oynanan bir maçta da" ifadelerini kullandı.

