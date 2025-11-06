Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! Türkleri açık açık hedef aldılar...

Orta alanda İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisini tercih eden genç çalıştırıcı, hücum hattında Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio ve Dorgeles Nene ise kulübede forma bekledi.