Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında skandal pankart! Türkleri açık açık hedef aldılar...

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında, temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşıyor.
TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Beşiktaş maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmaması nedeniyle kadroya yazamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi ise yedek soyundurdu.
Orta alanda İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisini tercih eden genç çalıştırıcı, hücum hattında Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio ve Dorgeles Nene ise kulübede forma bekledi.
TRİBÜNLERDEN SKANDAL PANKART
Öte yandan Çekya ekibinin tribünlerinden mücadele öncesi seremonide skandal bir pankart açıldı. Yapılan koreografide 'Türklerle savaş olmalı' sözleri yer aldı.