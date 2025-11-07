İsmail’i korudu TFF’den ödül aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. Fair-Play Davranış Ödülü'nü 9. haftadaki F.Bahçe maçında hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyen Karagümrüklü David Datro Fofana aldı.
Samsun kaptan Zeki Yavru, Konya maçında down sendromlu bir futbolseverle ''Üçlü'' çektirmişti ve sosyal sorumluluk ödülünün sahibi oldu. A Milli Takımın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı maçta taraftarların yaptığı Cedi Osman, Eda Erdem ve Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı koreografi fair-play ve sosyal sorumluluk ödülüyle taçlandırıldı.
Serikspor maçının gelirlerini Filistin'e bağışlayan ve hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bırakan Sivasspor
da ödüllendirildi.