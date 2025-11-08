Avrupa’nın en iyisi

75 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle kadroya katılan Victor Osimhen, Galatasaray'a transferinin hakkını veriyor. Nijeryalı santrfor, Cimbom'daSarıkırmızılılarda hazırlık kampı geçirememesine rağmen takım arkadaşlarıyla aradaki farkı çabuk kapatan Osimhen,2025-26'da oynadığı 11 karşılaşmada ağları 9 kez havalandıran yıldız santrfor, sezona damgasını vurdu.En iyi 10 lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede Osimhen, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol olmak üzere bu sezon transfer olan futbolcular arasında maç başına 0.81'lik karnesiyle en iyi gol ortalamasına sahip oyuncu oldu. Rennes'den Lepaul (mb 0.77), Strasbourg'dan Panichelli (mb 0.71) ve Frankfurt'tan Burkardt'ı (mb 0.64) geride bıraktı.Victor Osimhen, Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçta 25. golünü kaydetti ve Obafemi Martins'e ait (64 maç 23 gol) rekoru geçerek bu alanda en golcü Nijeryalı futbolcu oldu.