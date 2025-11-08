Barcelona Başkanı Joan Laporta: Bu, gelecekteki Barça taraftarları için bir miras

La Liga takımlarından Barcelona, yapımı tamamlanan stadına dönüşünü, taraftarlara açık antrenmanla yaptı. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın 'Geleceğe dönüş' olarak tanımladığı yuvaya dönüş gününde, Teknik Direktör Hansi Flick açılış vuruşunu yaptı. Başkan Laporta, antrenman sonrası Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir'e sarılarak teşekkür etti. Antrenmanda stadın tüm sistemleri, erişim noktaları ve güvenlik unsurları test edildi. Etkinliğin bilet gelirlerinin 'Barça Vakfı' aracılığıyla hayır projelerine aktarılacağı ifade edildi.

Bu antrenman, kulübün kasım ayı sonunda resmi maçlara dönmeden önce gerçekleştirdiği bir deneme niteliği taşıyor. Barça, ilk resmi maç tarihini belirlemeden önce stadyum şu anda 27 bin seyircili bir maça ev sahipliği yapabilecek durumda. Laporta, ilk resmi müsabaka öncesinde her şeyin gözden geçirileceğini ve detaylı bir değerlendirme yapılacağını belirterek, "Camp Nou'ya girdiğimde geçmişten birçok anıyı yeniden yaşadım. Ama aynı zamanda bugünü ve geleceği de görüyorum. Bu, gelecekteki Barça taraftarları için bir miras" ifadelerini kullandı.

Yeni stadyumu 'dünyanın en iyisi olacak mimari bir mücevher' olarak nitelendiren Joan Laporta, projenin şimdiden her alanda etkili sonuçlar verdiğini kaydetti. Şu anda kulüp, 25 bin 991 seyirci kapasiteli kullanım lisansına sahip; tam dönüş için yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayı bekleniyor.