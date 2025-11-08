Bilal Erdoğan ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programına katıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Türkiye'nin 35 ilinden spor imam hatip liselerinde eğitim gören gençler katıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, etkinlikte eğitim hayatında sporun önemi, geleneksel ve modern sporlara bakış, endüstrileşen futbolda "ruh" ve "değer" bilinci, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilme süreci ve futbolcu olma hayali kuran gençlerin yapması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tavsiyeler verdi.