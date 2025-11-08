Galatasaray’da Yunus Akgün için resmi açıklama!

Galatasaray'da milli yıldız Yunus Akgün yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli kanat oyuncusu için resmi bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

25 yaşındaki futbolcuü, bu sezon 13 maçta 4 kez fileleri sarstı ve 2 gol pası verdi.