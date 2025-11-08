Göztepe Juan’ın golleriyle güldü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Ömer Tolga Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ile Murat Şener üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Göztepe ise; Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan Bekiroğlu, Janderson ve Juan'la sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo düşük olurken, iki takım da etkili ataklar üretemedi. İkinci yarıda daha hareketli bir oyun vardı. 52'nci dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Janderson, sol çaprazdaki Juan'ı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Bu golden 3 dakika sonra Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda Efkan'ın pasında savunma arkasına sarkan Juan, kaleci Gianniotis'i de geçtikten sonra vuruşunda top filelere gitti: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 22'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.