Önce Antalya sonra takviye!

Bugünkü maçı kayıpsız geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, daha sonra yeni bir gündeme odaklanacak. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelip eksik bölgeleri ve alınacak isimleri masaya yatıracak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son olarak 2-0 öne geçtiği maçta F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerek kendisini milli araya atmayı hedefliyor… Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların gündemini transfer konusu meşgul edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Başkan Serdal Adalı, asbaşkanlar Kaan Kasacı ve Murat Kılıç ile Futbol A.Ş yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluşan transfer komitesiyle hafta başında bir araya gelerek ocak ayında yapılacak transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Yalçın'ın özellikle ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen bir profil ile savunmaya takviye istediği öğrenildi. Hücum hattında ise olası bir ayrılık durumunda transferin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu arada yabancı kontenjanında yer açmak için devre arasında Svensson ve Jurasek ile yollar ayrılacak.

