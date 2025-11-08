Önce Antalya sonra takviye!

Son olarak 2-0 öne geçtiği maçta F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerek kendisini milli araya atmayı hedefliyor…Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Başkan Serdal Adalı, asbaşkanlar Kaan Kasacı ve Murat Kılıç ile Futbol A.Ş yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluşan transfer komitesiyle hafta başında bir araya gelerek ocak ayında yapılacak transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.Hücum hattında ise olası bir ayrılık durumunda transferin gündeme gelmesi bekleniyor.