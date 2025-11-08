Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rafa’nın görevini Cerny üstlenecek
Giriş Tarihi: 8.11.2025

Beşiktaş'ta bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra takım için kritik role sahip olan Rafa Silva da kas ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca derbide kırmızı kart gören Sergen Yalçın, kulübede yer almayacak. Deneyimli hocanın, Rafa Silva'nın yokluğunda Cerny'ye forvet arkasında görev vereceği, sol stoperde ise Emirhan'ın boşluğunu Uduokhai ile doldurmayı planladığı belirtildi.
