Trabzonspor, Alanyaspor’u ağırlıyor! İşte Fatih Tekke’nin ilk 11 tercihi...

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 19. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.