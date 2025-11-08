Trabzonspor savunmasında kırmızı alarm!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililerde yaşanan sakatlıklar can sıktı.
Bordo-mavililer, 12. haftada oynanacak kritik maçta Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Sakatlığı bulunan oyuncular Savic, Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce ve kart cezalısı olan Bouchouari bu maçta forma giyemeyecek.
SAVUNMADA KIRMIZI ALARM
Sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilen Ukraynalı stoper 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Serdar da yine aynı sorundan dolayı 3 hafta forma giyemeyecek. Defansın bel kemikleri olan Savic-Batagov'un yokluğunda savunmada Baniya ve Okay'ın oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Onana ise kaledeki yerini alacak.