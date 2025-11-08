Trabzonspor savunmasında kırmızı alarm!

SAVUNMADA KIRMIZI ALARM

Sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilen Ukraynalı stoper 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Serdar da yine aynı sorundan dolayı 3 hafta forma giyemeyecek. Defansın bel kemikleri olan Savic-Batagov'un yokluğunda savunmada Baniya ve Okay'ın oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Onana ise kaledeki yerini alacak.