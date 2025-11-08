Uğurcan Çakır efsanenin izinde

Trabzonspor'dan 30 milyon Euro'yu aşan bonservis bedeli ile gelen Uğurcan Çakır, Galatasaray'da uyum sorunu yaşamadı.Eyüpspor, Alanyaspor, Liverpool ve Trabzonspor'un ardından Ajax'a geçit vermeyen başarılı kaleci, şu ana kadar 10 gole ise engel olamadı.Bu sezon Süper Lig'de G.Saray ve Trabzonspor formaları ile toplam 11 maça çıkan Uğurcan Çakır, %80 topu oyuna sokma başarısı sergilerken yediği 5 golü de ceza sahası içinden yapılan vuruşlarda kalesinde gördü, ceza sahası dışından ise hiç gol yemedi. Toplamda %86'lık kurtarış yüzdesi yakaladı.Kaleciler öksüzdür. Bir maçta dünyaları kurtarırsınız ama öyle bir gol yersiniz ki dünyalar baş-ı nıza yıkılır ve hedef tahtası olursunuz. Muslera, G.Saray'da inanılmaz başarılar elde etti.Son dönemlerde sabırsız seyirci grubu yüzünden Muslera, hiç hak etmediği halde ıslıklandı. Uğurcan, son dönemlerde Türk futbolunda yetişen en değerli yerli kaleci olarak ilk sırada. Trabzonspor'un şampiyonluğuna doğrudan etki etti. Trabzon'un en kötü döneminde bile ayakta kalan tek isim Uğurcan'dı ve milli takımın da alternatifsiz kalecisi haline geldi. Muslera, her seferinde Uğurcan'ı beğendiğini dile getirirken yüzüne de övgülerde bulundu.Bu kaleciliğin doğasında var. Örneğin; Uğurcan'ın, Ajax maçında kalesini terk etmesi gol yemesine neden olabilirdi. Muslera da son dönemlerde Avrupa'da kötü goller yedi. Şu anda G.Saray ligde namağlup şekilde lider. Avrupa'da Frankfurt'tan 5 gol yemesine rağmen üst üste 3 maç kazandı. Bir golü sadece kaleci değil takım yer. Taraftar, Uğurcan'ı kabullendiği gibi alkışlıyor.G.Saray, uzun yıllar iyi bir yabancı kaleciyle oynadı. Şimdi de Türkiye'nin en kaliteli yerli eldiveniyle oynuyor.Bir kaleci eğer ki kalenizi 14 yıl boyunca koruyorsa yerine gelecek ismin yerli ya da yabancı futbolcu olması fark etmez. Ancak kesinlikle genç bir isim olmaması lazım. Galatasaray için yerli tek alternatif Trabzonspor forması giyen aynı zamanda milli takımda da görev yapan Uğurcan Çakır'dı. Elbette ki Manchester City'den Ederson ve başka kalecilerle de yakından ilgilendiler.Elbette geçmişiniz, geleceğinize ışık tutar ama çok çalışmak şartıyla. Uğurcan Çakır çok iyi bir profesyonel, çok iyi karakter ve kısa sürede Kemerburgaz'da evinde kurduğu bir düzenle Galatasaray taraftarına çok büyük güven aşıladı. Çok uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak. Galatasaray'da belki de olmayan ya da unutulan Türk kaleciler için de kendisinden sonra gelecekler oyuncular ve nesiller adına da yolu açacaktır.