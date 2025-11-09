Fred’den mesaj var: Hazırım!

Kadıköy, Fred'i yeniden bağrına basmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ilk 11'de formasına hasret kalan Brezilyalı yıldız, "Artık hazırım" diyerek İsmail Yüksel'in de cezalı olduğu bugünkü Kayseri maçında hocası Tedesco'dan formayı istedi. Sambacı,mesajıyla ilk 11 için bastırıyor. Öğrencisine,diyen Tedesco'nun bugün 8 numarada tecrübeli oyuncuyu düşündüğü kaydedildi.