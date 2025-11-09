Göztepe’nin Juan’ı var!

Deplasmanda başarısız bir grafik çizen Göztepe, Kasımpaşa karşısında 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. İzmir ekibi, Juan'ın golleriyle İstanbul takımını 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren müsabakanın ikinci devresine hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 52'de Brezilyalı forvetinin sert şutundan bulduğu golle öne geçti. 3 dakika sonra Juan bu kez savunma arkasına sarkarak kaleciyi de çalımlayıp fileleri havalandırdı ve skoru belirledi. Stanimir Stoilov'un takımı sahadan mutlu ayrılırken, Kasımpaşa galibiyet hasretini, Juan da gol sayısını 5'e çıkardı.