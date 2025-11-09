İlaç gibi geldi

Sergen Yalçın cezalı olduğu için takımın başında kulübede yer alan antrenör Murat Kaytaz, müsabakanın ardından umutlu ve iddialı konuştu. Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceklerini aktaran Kaytaz, "Karalar bağlamaya gerek yok. Kontak kapattık mı yani! Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor, üzülüyoruz.Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık" dedi.Jota Silva rakipleri karşısında iyi oynadıklarını belirtirken yedikleri gole vurgu yaptı. Portekizli futbolcu, "Maçın sonlarına doğru biraz oyundan düştük, geri çekildik. Buna rağmen rakibe fazla fırsat tanımadık. Attıkları gole biz izin verdik. Bunu düzeltmemiz lazım. Topa sahip olup, döndürüp, doğru anlarda pozisyonları bulmamız gerekiyor. İyi bir iş çıkardık. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmalıyız. Bu takıma herkesin katkısı çok önemli. Cerny'nin asisti çok güzeldi, ben sadece bitirdim" ifadelerini kullandı.Bir maç aradan sonra ilk 11'de yer alan Tammy Abraham, "Belki de sezonun gollerinden birisini attım. Kaleyi gördüm, şut çektim. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Bizim hep yapmamız gereken bu. Benim ana odağım takım, bireysel hedef tabii ki olacak. Keşke daha fazla atabilseydim.diye konuştu.Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmayı tribünden izledi. Deneyimli hocanın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Murat Kaytaz yer aldı.Orkun Kökçü'nün yokluğunda dün akşam orta sahada görev yapan Salih Uçan, 40. dakikada sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam eden tecrübeli futbolcu, ikinci yarıya çıkmadı. 46. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.Antalyaspor karşısında perdeyi açan Abraham, bu sezon ceza sahası dışından ilk kez ağları sarstı.Stoperde oynayan Djalo, bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.Siyah-beyazlılarda 4. kez ilk 11'de şans bulan Cengiz Ünder, ilk asistini gerçekleştirdi.El Bilal Toure, Fenerbahçe ve Antalya maçlarındaki gol paslarıyla kariyerinde ilk kez üst üste asist yaptı.Antalya Teknik Direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı 5 farklı takımda Beşiktaş'a karşı galibiyeti yok (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).Tammy Abraham, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü Antalya ağlarına gönderdi.