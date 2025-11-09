Boğaziçi Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hedeflerimiz hep yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de çıkmak bizim için çok önemli.. Takımıma güveniyorum" dedi. Özbek'in konuşmasından önemli bölümler şöyle: "2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. O dönemde 'Gayrimenkul şirketi oldular' gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada rakiplerimiz benzer projeler gerçekleştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor.""Şu anda takımdaşlık olarak baktığınızda, Galatasaray'ın kitlesinin çok büyüdüğünü, özellikle Osimhen ve İcardi ikonlarının verdiği uğraşlar sonucunca çok yüksek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Giderek bütün Türkiye Galatasaraylı oluyor. Ligin son 2-3 senede gördüğümüz gibi iki takım arasında geçmesi güzel değil.Şampiyonluğu kovalayan 5-6 takımın olması Türkiye futbolu için çok önemli.NBA Avrupa projesi içinde yer alacağız.Erden Timur devamlı görüştüğümüz bir kardeşim. Yönetimlerde yorgunluk olabiliyor. Başkanlar da yönetim de değişmek zorundadır.""3 ana başlıkta hedef koymuştuk. Birincisi finansal yapıyı düzeltmek ve bunu yaptık. İkinci husus tesisleşme. Maalesef Galatasaray tesisleşmede yeteri kadar aktif olamadı. İkinci hedef tesisleşmeyi tamamlamak. Üçüncü ise sportif başarı. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz. Finansal boyutuna ulaştığımızı düşünüyorum. Finansal yapının sürdürülebilir olmasını ve tesisleşmeyi tamamladığımız gün beni ve yönetimimi başarılı kabul edeceğim."