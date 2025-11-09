Yükseklik korkusu!

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'nun oturmasıyla Fenerbahçe'de yeniden gözde haline gelen İsmail Yüksek'e Avrupa takımlarının ilgisi artarak devam ediyor. Orta sahada formayı alarak kalitesini gösteren 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da gündem haline geldi. Çıkan haberlerde Fransız ekibi Marsilya'nın ara transfer döneminde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli ekiple temasa geçeceği kaydedildi.
İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve İngiltere'den Brighton kulüplerinin de takip ettiği İsmail'in ocak ayında kulübünden ayrılabileceği belirtildi.
SADECE ASTRONOMİK BONSERVİSE GİDEBİLİR
Hem savunma katkısı hem de oyun kurulumundaki rolüyle beğeni toplayan İsmail'in gönderilmesine ise Tedesco'nun kesinlikle karşı olduğu öğrenildi. Kadronun önemli bir parçası haline gelen öğrencisinden vazgeçmek istemeyen 40 yaşındaki hocanın, bu düşüncesini yönetime de bildirdiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kurmayların da astronomik bir teklif dışında İsmail'i bırakmaya niyeti olmadığı gelen haberler arasında.
KAYSERİSPOR MAÇINDA CEZALI
Sarı kart cezalısı olduğu için bugün Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan İsmail Yüksek, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 lig maçında görev yaptı. Avrupa'da da 5 mücadelede boy gösteren tecrübeli oyuncu, 1 kez ağları havalandırdı. İsmail, ligde Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü.