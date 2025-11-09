Yuvasına kavuştu

İspanyol devi Barcelona, efsanevi stadı Camp Nou'ya kavuştu. Limak İnşaat tarafından yenilenen tarihi statta ilk antrenmanına çıkan Katalan ekibini, teknik kadrosu ve futbolcuların yanı sıra taraftarlar da izledi. 27 bin kişi stada akın ederken takımları için tezahürat yaptı ve alkışlarla eşlik etti. Futbolseverler, 2023 yılının mayıs ayından bu yana ilk kez evindeki heyecanı coşkuyla yaşadı. Biletler, kulüp üyeleri için 5 euro, diğer seyirciler için 10 Euro'dan satıldı. Stadın maliyetinin yaklaşık 1.2 milyar Euro olduğu bildirildi. Avrupa'nın en büyük stadyumu olan Camp Nou, 105 bin 410 kişiye ev sahipliği yapacak.Gözyaşlarını güçlükle gizleyen Barcelona Başkanı Joan Laporta "Camp Nou'ya girdiğimde geçmişten birçok anıyı yeniden yaşadım.Barcelona halkının isteğini yerine getirdi. Çok özel bir gün. Geleceğe dönüş" ifadelerini kullandı.