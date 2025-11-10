Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü güldü! Toure, Cengiz, Cerny...
Giriş Tarihi: 10.11.2025 06:58 Son Güncelleme: 10.11.2025 07:03

Süper Lig'in 12.haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-3'lük skorla mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyetin asistçileri yükselen performanslarıyla dikkat çekiyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU Futbol
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Toure, Cerny ve Cengiz milli aradan sonra açıldı. Tabelaya olan etkilerini artırarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ekim ayındaki milli ara öncesinde Toure, 5 maçta sahaya çıkıp sadece 1 gol atmıştı. Malili futbolcu, dönüşte de 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Kartal'ın Çek hücumcusu Cerny ise Kasımpaşa, F.Bahçe ve Antalyaspor maçlarında peş peşe yaptığı asistlerle dikkat çekti. Şu ana dek oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaşan tecrübeli futbolcu, 5 kez takım arkadaşlarını golle buluşturan Gaziantepli Maxim'in ardından ligde ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle transferini isteyip forma şansı vererek arkasında durduğu Cengiz Ünder de yeniden yükseliş emareleri gösteriyor.

28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda ilk 4 karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Gençlerbirliği ile başlayan milli ara sonrası periyotta ise 2 gol, 1 asistle üç kez skora doğrudan katkı sağladı. Bu üç oyuncunun milli ara öncesi gol direkt etkisi toplam 4 iken sonrasında ise 9 oldu.

