Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yüzü güldü! Toure, Cengiz, Cerny...

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Toure, Cerny ve Cengiz milli aradan sonra açıldı. Tabelaya olan etkilerini artırarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Ekim ayındaki milli ara öncesinde Toure, 5 maçta sahaya çıkıp sadece 1 gol atmıştı. Malili futbolcu, dönüşte de 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle transferini isteyip forma şansı vererek arkasında durduğu Cengiz Ünder de yeniden yükseliş emareleri gösteriyor.
28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda ilk 4 karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Gençlerbirliği ile başlayan milli ara sonrası periyotta ise 2 gol, 1 asistle üç kez skora doğrudan katkı sağladı. Bu üç oyuncunun milli ara öncesi gol direkt etkisi toplam 4 iken sonrasında ise 9 oldu.