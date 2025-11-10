Bu üçlüye can kurban

Ekim ayındaki milli ara öncesinde Toure, 5 maçta sahaya çıkıp sadece 1 gol atmıştı. Malili futbolcu, dönüşte de 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Kartal'ın Çek hücumcusu Cerny ise Kasımpaşa, F.Bahçe ve Antalyaspor maçlarında peş peşe yaptığı asistlerle dikkat çekti. Şu ana dek oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaşan tecrübeli futbolcu, 5 kez takım arkadaşlarını golle buluşturan Gaziantepli Maxim'in ardından ligde ikinci sırada yer alıyor.
SKORA YAPTIKLARI KATKI İKİ KATIN ÜZERİNE ÇIKTI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle transferini isteyip forma şansı vererek arkasında durduğu Cengiz Ünder de yeniden yükseliş emareleri gösteriyor. 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda ilk 4 karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Gençlerbirliği ile başlayan milli ara sonrası periyotta ise 2 gol, 1 asistle üç kez skora doğrudan katkı sağladı.
Bu üç oyuncunun milli ara öncesi gol direkt etkisi toplam 4 iken sonrasında ise 9 oldu.