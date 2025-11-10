Bu üçlüye can kurban

Ekim ayındaki milli ara öncesinde Toure, 5 maçta sahaya çıkıp sadece 1 gol atmıştı. Malili futbolcu, dönüşte de 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Kartal'ın Çek hücumcusu Cerny ise Kasımpaşa, F.Bahçe ve Antalyaspor maçlarında peş peşe yaptığı asistlerle dikkat çekti.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle transferini isteyip forma şansı vererek arkasında durduğu Cengiz Ünder de yeniden yükseliş emareleri gösteriyor. 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda ilk 4 karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.Bu üç oyuncunun milli ara öncesi gol direkt etkisi toplam 4 iken sonrasında ise 9 oldu.