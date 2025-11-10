Ertuğrul Çetin: “Bahis işlemi kesinlikle kendi maçıma ait değildir”

Esenler Erokspor forması giyen Ertuğrul Çetin, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesinin ardından paylaşım yaptı.

Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki PFDK'ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir. Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir.

O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım. Böyle bir olayın içinde adımın geçtiği için son derece üzgünüm.

Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim. Aileme ve formasını giydiğim kulüplere karşı olan sorumluluğumdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim." İfadelerini kullandı.