Galatasaray’ı umursamıyorum

Karşılaşma sonrası, takımın başına geçmeden önce sarı-lacivertlileri maçlara çıkaran Zeki Göle ile tribünleri turlayan teknik direktör Tedesco, 4-2'lik galibiyet sonrası verdiği röportaja Türkçe,dedi ardından "Ligin alt sıralarındaki takımlara bakınca, maçlar zor geçiyor. Karagümrük de zor geçti. Bu takımlara baktığımız zaman, en iyi istatistiğe sahip takım Kayserispor'du.Yapmamız gereken şey sakin kalmaktı.dedi. G.Saray'ın yenilgisi ve derbi sorusuna şu yanıtı verdi: "G.Saray'ı umursamıyorum şu anda. Çünkü ben F.Bahçe'nin teknik direktörüyüm.Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz karşılaşma sonrası "Rakiplerimizin yaptıklarından çok kendi takımımızın yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Puan farkına bakmıyoruz. Birkaç hafta içinde lider olacağız" dedi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un affedilip affedilmeyeceği sorusuna ise cevabı, "Belirsizlik kalkınca sizinle paylaşırız" oldu. Viktoria Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya başvuruda bulundukları bilgisini de verdi. Transfer içinse "Ocak ayında hocamızın talebini değerlendireceğiz" diye konuştu.