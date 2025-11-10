Haddini bil!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul'un "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi (kayırmacılık) Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik" sözlerine A Spor'a bağlanarak tepki gösterdi. Kavukcu, "Kocaelispor'un şöhret olmak isteyen başkanı kameralara konuşmuş. Haddini bilsin! Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da şaibeli çıktı o zaman" dedi. G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından Durul'u eleştirdi: "Sorumluluk bilincinden uzak. En hafif tabirle utanmazlık. Galatasaray kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."