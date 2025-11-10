Hamle var sonuç yok!

Trabzonspor son iki maçta 4 puan kaybederken zirve yarışında büyük yara aldı.Bordo-mavililer, oyuna sonradan dahil olan isimlerden beklediği katkıyı bir türlü alamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon 12 Süper Lig müsabakasında tam 55 kez değişiklik yaptı. Bu hamlelerinden ise sadece 1 gol, 1 asistlik performans elde edebildi.4-3 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesindeFatih Tekke'nin bu istatistikte geçen sezonki karnesi de bir hayli zayıf…Bu süreçte 49 değişiklik gerçekleştirirken, sonradan oyuna giren futbolcular skoru değiştirecek gol ya da asist bulamadı.Kendi taraftarı önünde 1-0 öne öne geçtiği maçta Alanya karşısında galibiyeti koruyamayan Trabzonspor'a evinde bir haller oluyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta üçüncü beraberliğini de 1-1'lik skorla alan bordo-mavili ekip zirve yolunda çok değerli 6 puan kaybetti. Fırtına, sahasında Samsunspor ve Gaziantep FK'nın ardından Alanyaspor'dan da aynı skorlarla çelme yedi. Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.