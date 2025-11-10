Liderin ensesinde

Galatasaray'ın Kocaeli deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönmesiyleSarılacivertliler 8 galibiyet, 4 beraberlikle zirve mücadelesini sürdürüyor. Kanarya, son dört karşılaşmadan (Karagümrük, G.Antep, Beşiktaş, Kayseri) zaferle ayrıldı. Bu bu sezon en uzun galibiyet serisi oldu.Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Dün Nene'nin ikinci golünde de asisti yaptı. Daha önce iki kez asist yapan oyuncu, 3 golü de Avrupa'da atmıştı.Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio, ligde son 4 maçta da skor katkısı yaptı. Karagümrük, Beşiktaş ve Kayseri karşılaşmalarında ağları bulan yıldız oyuncu, G.Antep, deplasmanında ise takıma asist katkısı vermişti.Beşiktaş derbisinde skoru 2-2'ye getiren golün asistini yapan Nene, Kayseri maçında iki golle başroldeydi. 22 yaşındaki oyuncu, 3 yıl sonra kariyerinde bir karşılaşmada iki gol birden attı. Sarı-lacivertli formayla 3 gol-3 asiste ulaştı. Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi:Fred, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda 1.5 ay sonra 11'de forma şansı buldu. Brezilyalı oyuncu, Tedesco'nun maçtan önceki 'Şimdi Fred zamanı" sözlerini boşa çıkarmadı. Süper Lig'de son asistini 16 Şubat 2025'te 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında yapan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk asistini Nene'ye yaptı. Kerem'i de golle buluşturdu. Maçın en önemli adamlarından biri olan Fred, "Galibiyet için mutluyum. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. İyi ilerliyoruz. İki golü yememeliydik. Fark 1'e indi. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.Fenerbahçe'de 46. dakikada rakibine yatarak müdahale yaptığı için sarı kart gören Semedo cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, milli ara dönüşü Rize deplasmanında yok.Ulu Önder'in ölüm tarihi olan 10 Kasım nedeniyle Fenerbahçe'nin formasının tam ortasında Atatürk fotoğrafı yer aldı. Futbolcular ısınmaya da "Emanetin sözümüzdür" yazılı tişörtlerle çıktı. Tribünlerde dev Türk bayrağı açtı.