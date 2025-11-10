Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı
Giriş Tarihi: 10.11.2025 15:37

Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

DHA
Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, 2025–2026 Süper Lig sezonunun 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, denge ve dayanıklılığı artırmaya yönelik egzersizlerle başladı. Ardından oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, vücut esnekliğini geliştirmeye yönelik soğuma ve germe hareketleriyle sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını tamamlanmasının ardından 4 günlük milli ara tatiline çıktı. (DHA)

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz