Samsunspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, 2025–2026 Süper Lig sezonunun 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, denge ve dayanıklılığı artırmaya yönelik egzersizlerle başladı. Ardından oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, vücut esnekliğini geliştirmeye yönelik soğuma ve germe hareketleriyle sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını tamamlanmasının ardından 4 günlük milli ara tatiline çıktı. (DHA)