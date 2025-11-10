Tammy Abraham kendini aşıyor!

Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, Antalyaspor maçında takımını öne geçiren vuruşu yaptı ve bu sezon 10 gole ulaştı. Süper Lig'de 12 maçta 5 gol, 1 asisti bulunan Abraham'ın, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 gol, Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 4 gol, 1 asisti var. İngiliz oyuncu, geçen sezonun tamamında bulduğu gol sayısına şimdiden ulaştı. Abraham, geçtiğimiz yıl Roma ile 1 maça çıktıktan sonra Milan'a kiralanmıştı. Sezonun tamamında 45 maçta kaydettiği gol sayısı 10, asisti ise 7 olmuştu. Deneyimli isim 1 gol daha atması halinde geçen sezonki gol sayısını geçmiş olacak.