TFF Zorbay Küçük için alınan yeni kararı açıkladı!

Giriş Tarihi: 10.11.2025 18:50 Son Güncelleme: 10.11.2025 19:04

TFF, Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı.

PFDK, Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir."

