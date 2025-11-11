Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo, emeklilik tarihini verdi!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 19:41

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde top koşturan Portekizli Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte kariyerinde son kez büyük bir turnuvada forma giyeceğini açıkladı.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, CNN Portekiz'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, emeklilikle ilgili ipuçları verdi.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hakkında "41 yaşında olacağım ve bu, kariyerimde oynayacağım son büyük turnuva olacak. Futbola her şeyimi verdim." diye konuştu.

Portekizli yıldız, "25 yıldır futboldayım. Her şeyi yaptım. Kulüpler düzeyinde de milli takımlarda da birçok farklı rekorum var. Bununla çok gurur duyuyorum. Bu yüzden anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." dedi.

